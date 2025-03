Riedel destina R$ 173,6 milhões a setores estratégicos em Dourados

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), está investindo mais de R$ 173,6 milhões em Dourados — a segunda maior cidade do estado.

Os recursos são destinados a áreas como educação, esporte e infraestrutura.

EDUCAÇÃO

Na 6ª.feira (14.mar.25), Riedel visitou a cidade para acompanhar os projetos em andamento.

Ele esteve no Centro de Educação Profissional (CEEP) Professora Evanilde da Costa Silva, que recebeu R$ 3,4 milhões de investimento.

"Anunciamos e entregamos uma série de obras importantes na área de educação. Estive no centro de formação técnica, que oferece diversos cursos gratuitos, onde a população pode procurar melhoria profissional e educacional", afirmou o governador.

O CEEP foi inaugurado em 2017 e oferece cursos de qualificação profissional.

Foto: Saul Schramm

Atualmente, o centro atende mais de 200 estudantes, com opções presenciais e a distância.

Os cursos oferecidos incluem inglês e espanhol voltados ao turismo, alimentação escolar, recursos humanos e mais.

A diretora do CEEP, Aline Nolasco, destacou a variedade de cursos gratuitos. "São muitos cursos, totalmente gratuitos, e alguns oferecem bolsa pela presença", afirmou.

Reginéia Cristiane Ganev, 49 anos, cuidadora social, contou sua experiência ao retomar os estudos. "Eu fiquei 25 anos sem estudar e voltei para aprender inglês e espanhol. Assim posso me comunicar melhor com as pessoas no meu trabalho", disse.

Em 2025, a Rede Estadual de Ensino ampliou a oferta de cursos profissionais.

Agora, 41 mil estudantes estão matriculados, com um investimento superior a R$ 100 milhões.

De acordo com Riedel, a meta é que, até 2025, 50% dos alunos do Ensino Médio estejam matriculados em cursos de educação profissional. Atualmente, o índice é de 45%.

ESPORTE

Foto: Saul Schramm

No setor esportivo, o executivo estadual investiu no Complexo Multiuso Zé Tabela.

O local passou a contar com um novo espaço para caminhadas e outras atividades de lazer. "No Zé Tabela entregamos a praça, um equipamento importante. E lançamos R$ 21 milhões em obras de recapeamento. É um compromisso que eu havia assumido com Dourados e que agora está sendo dada em ordem de serviço", afirmou Riedel.

INFRAESTRUTURA

Além disso, Dourados recebeu R$ 21 milhões em convênios para melhorias na infraestrutura urbana, que serão aplicados em pavimentação, drenagem e sinalização viária.

As ações fazem parte do programa MS Ativo Municipalismo, que destina R$ 2,8 bilhões para obras em todo o estado.

Na área rodoviária, a MS-276, que é essencial para a mobilidade e escoamento da produção agropecuária, receberá R$ 147,7 milhões.

O projeto será dividido em duas fases: