Riedel é o entrevistado desta segunda-feira no Roda Viva

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), será entrevistado no programa Roda Viva desta 2ª.feira (17.fev.25). A exibição será feita às 22h (horário de Brasília), na TV Cultura.

A participação do político tucano no renomado programa da TV Cultura ocorre em um momento de muitas especulações sobre a possível queda do partido, que teve papel central na política nacional por oito anos, comandando o Brasil. Riedel é um dos poucos governadores tucanos que ainda estão no cargo, ao lado de Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Raquel Lyra, de Pernambuco. Durante a entrevista, ele deverá abordar os destinos do PSDB, que vem enfrentando uma crise de identidade e perdendo relevância política nos últimos tempos.

O governador também deve discutir temas como a economia, o desenvolvimento regional e os desafios que tem enfrentado em sua administração.

A conversa será mediada pela jornalista Vera Magalhães e contará com a participação de outros entrevistadores, que irão questionar Riedel sobre suas perspectivas para o futuro do PSDB, suas alianças políticas e o papel do partido nas eleições atuais.