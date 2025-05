Rússia fala em 3ª guerra mundial após ofensas de Trump

A retórica entre Washington e Moscou se intensificou após novos ataques russos à Ucrânia.

Na 3ª feira (27.mai.25), Donald Trump acusou Vladimir Putin de “brincar com o fogo”.

A declaração foi feita na rede social Truth Social, onde Trump costuma se pronunciar.

Ele afirmou que evitou desastres maiores para a Rússia durante sua presidência.

Em resposta, Dmitry Medvedev mencionou o risco de uma “Terceira Guerra Mundial”.

“Só conheço uma coisa MUITO MÁ: a 3ª Guerra Mundial”, escreveu o ex-presidente russo.

“Espero que Trump entenda isso!”, completou Medvedev, hoje vice do Conselho de Segurança.

Ele é uma das principais figuras do governo russo e aliado direto de Putin.

As declarações vieram após bombardeios intensos em território ucraniano.

Nesta 4ª feira (28.mai.25), Volodymyr Zelensky propôs uma cúpula com Trump e Putin.

A proposta foi divulgada pela agência AFP.

Zelensky sugeriu que a reunião ocorra na Suíça ou no Vaticano.

Ele disse estar disposto a conversar “em qualquer formato”.

A intenção é pressionar Moscou a encerrar a ocupação iniciada em 2022.

No fim de semana, Trump afirmou que Putin “ficou completamente LOUCO!”.

Criticou os ataques russos e apontou mortes de civis inocentes. “Mísseis e drones estão sendo disparados sem motivo contra cidades”, escreveu ele, que, no entanto, não tem a mesma preocupação com os civis que estão sendo assassinados por Israel na Palestina com armamentos americanos.

O Kremlin reagiu com cautela às declarações.

O porta-voz Dmitri Peskov chamou as falas de Trump de “reações emocionais”.

Afirmou que o momento atual está “carregado para todos”.

Desde fevereiro, os EUA tentam negociar um cessar-fogo com a Rússia.

Até agora, nenhuma proposta obteve resultados concretos.