Saiba onde ficarão os 7 presos condenados por tentativa de golpe no Brasil

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta 3ª feira (25.nov.25) a execução imediata das penas dos condenados pela trama golpista durante o governo de Jair Bolsonaro (PL). Os mandados de prisão já foram cumpridos e os locais de detenção definidos.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão e permanecerá na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília — em uma sala com banheiro privativo, frigobar, ar-condicionado e televisão, que críticos ironizam como o “hotel da PF”, como mostramos aqui no MS Notícias.

Entre os outros condenados estão Walter Braga Netto, ex-ministro e candidato a vice em 2022, que cumprirá 26 anos de cadeia na Vila Militar, no Rio de Janeiro.

Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, cumprirá 24 anos, em instalações da Estação Rádio da Marinha, em Brasília.

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, também cumprirá 24 anos, no 19º Batalhão de Polícia Militar do DF, no Complexo Penitenciário da Papuda.

Os generais Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministros e integrantes do núcleo militar da tentativa de golpe — presos nesta manhã de terça — cumprirão pena de 21 e 19 anos de cadeia, respectivamente, no Comando Militar do Planalto (CMP), em Brasília.

Já Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias, permanece foragido em Miami, nos Estados Unidos. O mandado de prisão será incluído no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP).

Com a determinação de Moraes, não há mais possibilidade de recursos que alterem as condenações.