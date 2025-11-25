MS Notícias

25 de novembro de 2025
REGALIAS AO GOLPISTA!

Bolsonaro puxará cadeia no 'quarto de hotel da PF', determina Moraes

Golpista sairá da cadeia com 97 anos, se cumprir a pena integral

Jair Bolsonaro cumprirá pena por golpe de estado em quarto confortável com ar e outras regalias. Fotos: Reproduções Jair Bolsonaro cumprirá pena por golpe de estado em quarto confortável com ar e outras regalias. Fotos: Reproduções
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federaç (STF), oficializou nesta 3ª feira (25.nov.25) a condenação definitiva de Jair Bolsonaro (PL) e de outros dois réus por liderar uma trama para permanecer no poder.

“Determino o início do cumprimento da pena de Jair Messias Bolsonaro, em regime inicial fechado, da pena privativa de liberdade de 27 anos e três meses, sendo 24 anos e nove meses de reclusão (em regime fechado) e dois anos e seis meses de detenção”, escreveu o magistrado. Leia a íntegra da decisão (AQUI)

Com a decisão, Bolsonaro, Alexandre Ramagem e Anderson Torres devem iniciar imediatamente o cumprimento da pena.

PRISÃO NO QUARTO DE “HOTEL DA PF”

Apesar de cumprir 27 anos e 3 meses de prisão por chefiar a tentativa de golpe de Estado, Bolsonaro permanecerá na Superintendência da Polícia Federal (PF), em Brasília — ou, como ironizam críticos, no chamado “hotel da PF”. Veja aqui

O ex-mandatário tem atualmente 70 anos, se cumprir a pena integral, sairá da cadeia com 97 anos. 

A detenção segue o protocolo previsto para autoridades com prerrogativa de função, que garante uma “sala de Estado-Maior”.

No caso de Bolsonaro, o espaço de 12 metros quadrados inclui banheiro privativo, cama, armário, escrivaninha, cadeira, televisão, frigobar e ar-condicionado.

PRISÃO DOMICILIAR E FUGAS DE ALIADOS

Antes de ser levado para a Superintendência, Bolsonaro estava em prisão domiciliar preventiva em sua casa no condomínio no Jardim Botânico, em Brasília.

Aliados chegaram a especular sobre transferência para o Complexo Penitenciário da Papuda, mas a medida não será adotada.

CONDENAÇÃO DEFINITIVA

Com o trânsito em julgado, não há mais possibilidade de recursos que alterem a condenação. Bolsonaro, Ramagem e Torres foram enquadrados como líderes da organização criminosa que buscou subverter a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O cumprimento da pena será iniciado de imediato.

IRONIA 

Jair Bolsonaro, antes de chegar a ser preso, solicitou "prisão humanitária", alegando estado delicado de saúde. Ele, que ao longo da carreira política sempre criticou o fato de que presos tivessem direitos e fez ganhou votos atacando os Direitos Humanos. Veja aqui

O ex-presidente cobrava prisão "severa" para quem cometesse furtos, mas, para ele e seus pares que cometeram tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito serão oferecidas prisões em "salas confortáveis". Assim, a própria extrema direita acaba de desmascarar que, quando se trata dos seus, quer privilégios.

