PF faz buscas no prédio do Mais Social em Nioaque

Agentes da Polícia Federal (PF) realizam buscas e apreensões nesta 4ª.feira (18.set.24), em um prédio do Programa Mais Social em Nioaque (MS).

A reportagem do MS Notícias apurou que no município o Programa desenvolvido pelo governo estadual, está instalado no prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social da gestão do prefeito Valdir Júnior (PSDB).

De acordo com informações preliminares, a PF precisou acionar um chaveiro para entrar no prédio pois o servidor está "de férias".

PF conseguiu invadir o prédio do Mais Social em Nioaque e realizou apreensões de documentos; funcionário estava de férias. Fotos: MS Notícias

A suspeita é que a PF tenha descoberto que a equipe do Mais Social da cidade, comandada por um primo de Valdir Júnior, estaria utilizando o Programa para fazer campanha em favor do Dr. Juliano, candidato a sucessão apoiado por Valdir Júnior.

O MS Notícias buscou posicionamento do governo de Eduardo Riedel (PSDB), responsável pelo Mais Social, que informou "que tão logo seja concluído o processo de apuração, tomará as devidas providências no estrito cumprimento da lei", numa nota assinada pela Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos.

Não conseguimos contato com a prefeitura de Nioaque.

Em atualização.