TCE-MS decreta luto pela morte do conselheiro aposentado Cícero de Souza

O Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) decretou luto oficial de três dias, a partir desta sexta-feira (26), em razão da morte do conselheiro aposentado Cícero Antônio de Souza, ocorrida no dia 25 de setembro de 2025. A medida foi oficializada por meio da Portaria nº 217/2025, publicada hoje no Diário Oficial da Corte.

O presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, destacou os relevantes serviços prestados por Cícero à administração pública e ao controle externo, além de sua trajetória política e institucional. Em nota de pesar, a Corte expressou solidariedade à família e aos amigos do ex-conselheiro.

Cícero de Souza ingressou no TCE-MS em dezembro de 2001, após longa atuação política como deputado estadual por quatro mandatos e presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. No Tribunal, ocupou a presidência por quatro biênios consecutivos, entre 2007 e 2014, ano em que se aposentou.

Além da atuação pública, Cícero também se destacou como pecuarista e empreendedor no Estado.

O velório será realizado a partir das 16h desta sexta-feira (26), no hall principal do TCE-MS, em Campo Grande. O sepultamento está previsto para este sábado (27), às 10h, no Cemitério Santo Antônio.

Durante o período de luto, a bandeira do TCE-MS permanecerá hasteada a meio mastro, em sinal de respeito.