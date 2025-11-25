Terça-feira será de Sol e calor extremo em Mato Grosso do Sul

O estado de Mato Grosso do Sul (MS) deve registrar um dia de sol intenso e calor extremo em todas as suas macrorregiões nesta 3ª feira, 25 de novembro de 2025.
A previsão é baseada em dados técnicos do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC/MS) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).
A análise meteorológica aponta que o cenário é ditado pela atuação de uma massa de ar quente e seca, que inibe a formação de nuvens de chuva e eleva as temperaturas a patamares altos. A expectativa é de que as mínimas se estabeleçam em torno de 17°C (Sul/Sudoeste), enquanto as máximas podem atingir ou superar os 36°C, especialmente na região do Pantanal.
ALERTAS
Os dados das estações meteorológicas indicam condições de tempo estável e seco para esta 3ª.
- Umidade do ar: Os índices de umidade relativa do ar estão projetados para declinar acentuadamente no período da tarde, podendo alcançar valores inferiores a 30% em várias cidades, conforme o monitoramento do CEMTEC/MS.
- Radiação solar: O INMET alerta que o Índice Ultravioleta (UV) será classificado como Extremo em grande parte do estado, exigindo atenção.
- Precipitação: A probabilidade de ocorrência de chuvas é mínima em todo o MS, com tempo predominantemente aberto.
MACRORREGIÕES
Os dados de temperatura a seguir refletem as projeções dos modelos meteorológicos operados pelo CEMTEC/MS.
- Região do Pantanal (Oeste)
Esta macrorregião registrará as maiores elevações térmicas do estado.
|Cidade
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Condição predominante
|Corumbá
|22
|36
|Sol forte, tempo muito seco
|Miranda
|21
|36
|Sol, calor intenso
- Região Sul e Sudoeste
A área apresenta as menores mínimas, mas com um rápido aquecimento diurno.
|Cidade
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Condição predominante
|Dourados
|21
|37
|Sol, com baixa nebulosidade
|Ponta Porã
|19
|34
|Sol, tempo firme
- Região Central e Leste
A Capital e o Bolsão seguem a tendência de temperaturas elevadas, sem previsão de chuvas significativas.
|Cidade
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Condição predominante
|Campo Grande
|19
|32
|Sol com poucas nuvens
|Três Lagoas
|18
|31
|Sol, tempo seco
- Região Norte
O Norte do estado também estará sob a influência do ar quente e seco, com termômetros atingindo patamares altos.
|Cidade
|Mínima (°C)
|Máxima (°C)
|Condição predominante
|Coxim
|22
|35
|Sol forte e calor
|Paranaíba
|19
|32
|Sol, tempo seco