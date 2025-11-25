MS Notícias

MenuÚltimas Notícias
25 de novembro de 2025
Campo Grande 30ºC

PREVISÃO DO TEMPO

Terça-feira será de Sol e calor extremo em Mato Grosso do Sul

A tônica do dia é a intensa radiação solar e as temperaturas elevadas. A mínima no estado deve ficar em torno de 17°C (no Sul/Sudoeste), mas as máximas podem ultrapassar os 36°C em várias localidades, especialmente no Pantanal e no Norte.

Nascer do Sol em Campo Grande - MS. Foto: Tero QueirozNascer do Sol em Campo Grande - MS. Foto: Tero Queiroz
A- A+

O estado de Mato Grosso do Sul (MS) deve registrar um dia de sol intenso e calor extremo em todas as suas macrorregiões nesta 3ª feira, 25 de novembro de 2025.

A previsão é baseada em dados técnicos do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (CEMTEC/MS) e do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A análise meteorológica aponta que o cenário é ditado pela atuação de uma massa de ar quente e seca, que inibe a formação de nuvens de chuva e eleva as temperaturas a patamares altos. A expectativa é de que as mínimas se estabeleçam em torno de 17°C (Sul/Sudoeste), enquanto as máximas podem atingir ou superar os 36°C, especialmente na região do Pantanal.

ALERTAS

Os dados das estações meteorológicas indicam condições de tempo estável e seco para esta 3ª.

  • Umidade do ar: Os índices de umidade relativa do ar estão projetados para declinar acentuadamente no período da tarde, podendo alcançar valores inferiores a 30% em várias cidades, conforme o monitoramento do CEMTEC/MS.
  • Radiação solar: O INMET alerta que o Índice Ultravioleta (UV) será classificado como Extremo em grande parte do estado, exigindo atenção.
  • Precipitação: A probabilidade de ocorrência de chuvas é mínima em todo o MS, com tempo predominantemente aberto.

MACRORREGIÕES

Os dados de temperatura a seguir refletem as projeções dos modelos meteorológicos operados pelo CEMTEC/MS.

  1. Região do Pantanal (Oeste)

Esta macrorregião registrará as maiores elevações térmicas do estado.

Cidade Mínima (°C) Máxima (°C) Condição predominante
Corumbá 22 36 Sol forte, tempo muito seco
Miranda 21 36 Sol, calor intenso
  1. Região Sul e Sudoeste 

A área apresenta as menores mínimas, mas com um rápido aquecimento diurno.

Cidade Mínima (°C) Máxima (°C) Condição predominante
Dourados 21 37 Sol, com baixa nebulosidade
Ponta Porã 19 34 Sol, tempo firme
  1. Região Central e Leste

A Capital e o Bolsão seguem a tendência de temperaturas elevadas, sem previsão de chuvas significativas.

Cidade Mínima (°C) Máxima (°C) Condição predominante
Campo Grande 19 32 Sol com poucas nuvens
Três Lagoas 18 31 Sol, tempo seco
  1. Região Norte

O Norte do estado também estará sob a influência do ar quente e seco, com termômetros atingindo patamares altos.

Cidade Mínima (°C) Máxima (°C) Condição predominante
Coxim 22 35 Sol forte e calor
Paranaíba 19 32 Sol, tempo seco

Reportar Erro
MS Noticias no Google News