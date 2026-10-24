Lula rebate ataque capacitista de Flávio: "Eu trabalho, você nunca trabalhou"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reagiu duramente a uma provocação de Flávio Bolsonaro (PL) durante o debate da TV Globo, nesta 6ª.feira (23.out.26), após o adversário fazer uma referência aos seus nove dedos.

Lula perdeu o dedo mínimo da mão esquerda em um acidente de trabalho, quando era operário metalúrgico. Ao ouvir a provocação, o presidente exigiu desculpas do candidato do PL e relembrou as circunstâncias do acidente.

“Não vou permitir que um miliciano me chame de nove dedos”, disparou Lula.

O presidente afirmou que trabalhou desde jovem e destacou que acidentes semelhantes fazem parte da realidade de milhares de trabalhadores brasileiros.

“Eu trabalhei a vida toda e me acidentei. Eu era menor de idade. Muitos trabalhadores se acidentam”, declarou.

Na sequência, Lula voltou a atacar Flávio Bolsonaro, criticando sua postura e sua trajetória política.

“Não posso admitir que um grã-fino, de prática política duvidosa, me chame de nove dedos”, afirmou.

O episódio provocou um confronto direto entre os dois candidatos, com Lula transformando a referência à sua condição física em uma crítica à postura do adversário diante dos trabalhadores.