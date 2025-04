Vander Loubet celebra R$ 41,7 milhões para moradias indígenas em MS

O deputado federal Vander Loubet (PT) exaltou a união do governo do presidente Lula (PT) e do governo de Eduardo Riedel (PSDB), que resultou no repasse de R$ 41,7 milhões para a construção de 483 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida Rural.

O QUE É ISSO?

Salão da Assomasul lotou na cerimônia do Oga Porã. Foto: Tero Queiroz

Intitulado 'Oga Porã', o projeto aprovado no Minha Casa, Minha Vida Rural prevê que sejam construídas, ao todo, 483 novas casas no estado, nas modalidades 'rural' e 'entidades'. A primeira deve contemplar 13 aldeias indígenas e o Assentamento Santo Antônio, enquanto a segunda prevê unidades habitacionais para os municípios de Jaraguari e Terenos, com 50 casas para cada localidade.

O QUE ACONTECEU?

Governo e federação assinaram liberação de verba para construção de casas do programa Oga Porã. Foto: Tero Queiroz

A assinatura do repasse ocorreu em cerimônia nesta segunda-feira (31.mar.25), realizada na Assomasul, em Campo Grande (MS), com a presença de Vander, Riedel, além do Secretário Executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, o Secretário Nacional de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano do Ministério das Cidades, Carlos Tomé Júnior, a senadora Soraya Thronicke, o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro, e o Superintendente do Patrimônio da União, professor Tiago Botelho.

O auditório foi lotado por representantes das comunidades indígenas beneficiadas e os prefeitos dos municípios de Aquidauana, Dois Irmãos do Buriti, Miranda, Nioaque, Itaquiraí, Japorã, Juti e Paranhos.

O QUE O DEPUTADO DISSE?

Deputado federal Vander Loubet celebrou ações do governo do presidente Lula que beneficiam MS. Foto: Tero Queiroz

Durante discurso ao público, Vander exaltou o papel dos agentes de estado e federação. "Eu queria aqui parabenizar as entidades, porque não é fácil construir habitação através delas. E mais do que isso, tenho um orgulho muito grande de ter, na época do governo Zeca, quando fui nomeado secretário, buscado essa parceria para a construção de casas", afirmou o deputado.

Loubet também ressaltou o esforço conjunto para garantir que os benefícios cheguem até as pessoas que mais precisam. "Essa parceria entre o governo federal, o governo estadual e os municípios é o que faz a diferença. E essa visão do presidente Lula é clara: é entender que, onde o povo mora, é lá que esses equipamentos, como a habitação, precisam chegar", explicou.

Vander cumprimenta liderança indígena durante assinaturas do projeto Oga Porã em Campo Grande (MS). Foto: Tero Queiroz

O deputado destacou o impacto das moradias nas comunidades indígenas e assentamentos rurais. "O que a gente está vendo aqui é uma mudança real na vida das famílias que vivem nas aldeias. Muitas dessas famílias têm filhos, têm crianças pequenas, e agora poderão ter uma moradia digna, o que representa um grande avanço para a qualidade de vida dessas pessoas", disse Loubet.

Vander discursa durante assinatura Oga Porã. Foto: Tero Queiroz

Ele também mencionou o trabalho da bancada federal e a importância da destinação de emendas para a viabilização dos recursos. "Nós temos um pacto político. Nos últimos seis anos, antes do governo popular, as dificuldades para avançar em programas como o Minha Casa, Minha Vida eram grandes. Mas agora, com a união entre as esferas de governo, estamos avançando. Já são 1.687 casas, e agora temos mais 483 novas unidades para construir", destacou o parlamentar.

Loubet também fez questão de elogiar as lideranças locais e a atuação da bancada federal, coordenada pela senadora Soraya Thronicke, que tem sido essencial para garantir os recursos para o programa. "Eu tenho muito orgulho de trabalhar ao lado da bancada federal que, sob a liderança da senadora Soraya, tem lutado para garantir o volume de recursos necessários para o crescimento de Mato Grosso do Sul. Nosso estado está se desenvolvendo e crescendo, mas, mais do que isso, estamos cuidando de quem mais precisa".

Governador Eduardo Riedel agradeceu ao presidente Lula pela atenção ao estado de Mato Grosso do Sul. Foto: Tero Queiroz

Ao final de sua fala, o deputado enfatizou que o objetivo é continuar lutando por mais moradias e condições dignas para todos. "Nós sabemos que a política é feita com união de esforços. E, hoje, o que vemos aqui é o resultado dessa união, que transforma a vida das pessoas. Não importa de onde vem o recurso, o que importa é ver o resultado final, que é a casa pronta para as famílias", concluiu Vander.

BANCADA DE MS

Cerimônia foi marcada por cartazes em agradecimento ao presidente Lula. Foto: Tero Queiroz

Da bancada de parlamentares de MS, também compareceram à cerimônia: o senador Nelsinho Trad e os deputados estaduais Zeca do PT, Pedro Pedrossian, Dagoberto, Paulo Corrêa, Pedro Kemp, João Rocha e Geraldo Rezende.