Vander Loubet solicita à Itaipu recursos para projetos na área da agricultura familiar

O deputado federal Vander Loubet (PT-MS) esteve reunido nesta segunda-feira (26) com o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, em Brasília.

No encontro, o parlamentar reafirmou seu compromisso com a articulação de recursos para municípios sul-mato-grossenses, especialmente nas áreas de agricultura familiar e infraestrutura social.

Até 2021, apenas a cidade de Mundo Novo era atendida por programas da Itaipu em Mato Grosso do Sul.

Após sucessivas gestões do mandato de Vander, a área de abrangência da usina foi revista, permitindo que 35 municípios do estado passassem a ser beneficiados.

Desde então, a Itaipu já destinou mais de R$ 180 milhões para iniciativas em solo sul-mato-grossense.

Durante a reunião, Vander detalhou o andamento dos projetos em curso e pediu apoio para a instalação de agroindústrias voltadas a pequenos produtores.

Segundo o deputado, a ideia é fortalecer cadeias produtivas locais e promover geração de renda de forma sustentável. “Viemos colocar o Enio a par das obras mais emblemáticas, como o projeto ‘MS Água para Todos’, que conta com R$ 60 milhões, sendo R$ 45 milhões da Itaipu e R$ 15 milhões do Governo do Estado, um projeto construído pelo nosso mandato com o Dsei. O foco é melhorar o acesso à água potável em oito aldeias indígenas, impactando diretamente a vida de quase 35 mil pessoas”, explicou.

Ele também mencionou outras propostas com foco social e cultural no estado. “Também dialogamos sobre a construção da Casa da Mulher Brasileira em Dourados e a criação de 10 Centros de Cultura Indígena voltados para a preservação das tradições e desenvolvimento das comunidades locais”, completou Vander.

Outro ponto abordado foi a execução do programa “Itaipu Mais que Energia”, que repassa até R$ 2 milhões por município.

O deputado alertou que prefeituras que não aplicarem os valores repassados poderão ter que devolver os recursos.

Para manter o recurso, os projetos precisam se enquadrar em pelo menos um dos quatro eixos do programa: manejo de água e solo, saneamento ambiental, energia renovável e infraestrutura social ou comunitária.

O diretor Enio Verri elogiou o acompanhamento do deputado aos projetos desenvolvidos em parceria com a usina.

“É um prazer ajudar o Mato Grosso do Sul. Sabemos que isso é uma determinação do presidente Lula, ou seja, prestar os serviços necessários ao estado esses recursos, para que as cidades tenham apoio para se desenvolverem”, afirmou.