Vander tem apoio total de Lula e do PT para concorrer ao Senado

O presidente Lula, a direção nacional e a militância do PT fecharam questão em favor da candidatura do deputado federal a senador em 2026. O parlamentar se reúne esta semana com lideranças partidárias para tratar dos procedimentos regimentais e alinhamentos políticos. O PT está envolvido no momento com o PED (Processo de Eleições Diretas), que vai definir os comandos nacional, estaduais e municipais do partido, além de encaminhar os entendimentos para debates sobre a estratégia eleitoral, diretrizes e bases temáticas do programa de governo a ser defendido nas eleições de 2026.

Presidente @lulaoficial prestigiando o encontro da bancada do @ptnacamara em Brasília. Foto: Ricardo Stuckert

Segundo a imprensa que faz a cobertura direta dos acontecimentos da política no Distrito Federal, como a TV Globo News e o portal Congresso em Foco, Lula já sinalizou que um dos pontos primordiais da estratégia do PT em 2026 serão as eleições majoritárias. O lançamento de candidaturas próprias à Presidência e ao Senado está no topo desta decisão, enquanto as sucessões estaduais dependerão muito da capacidade e da conjuntura de cada região para a construção de alianças.

No caso de Mato Grosso do Sul, a posição do PT só parece definida em relação ao Senado, com o nome consensual de Vander Loubet. Quanto ao governo, o partido quer uma definição do governador Eduardo Riedel (PSDB) ainda este ano sobre quem vai apoiar na corrida senatorial. Um dos pré-candidatos de Riedel já está em pré-campanha: é o ex-governador e presidente regional dos tucanos, Reinaldo Azambuja. A resposta, porém, só deve ser dada ao longo do segundo semestre, depois que o tucanato decidir entre uma fusão ou incorporação por outros partidos.

A pré-candidatura de Vander Loubet está ganhando visibilidade nos diversos ambientes governamentais e populares de Mato Grosso do Sul. O seu elogiado desempenho na Câmara dos Deputados o levou a conquistar a liderança entre os parlamentares melhor avaliados, o que vem vitaminando esta caminhada. Pesquisa do Instituto Ranking Brasil, realizada de 06 a 15 de março passado em 30 municípios, constatou que a maioria dos eleitores entrevistados (14,4%) dá a Vander Loubet a melhor avaliação entre os oito deputados federais sul-mato-grossenses.