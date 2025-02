Vereador Landmark integra reunião com a bancada federal sobre prioridades e emendas

O vereador Landmark Rios (PT) integrou uma reunião, na manhã desta 2ª. feira (10.fev.25), na Câmara Municipal de Campo Grande (CMCG), junto com os deputados federais e senadores de Mato Grosso do Sul.

O objetivo da cerimônia foi para discutir a destinação de emendas e projetos prioritários para a cidade.

Durante o encontro, foi anunciado que Campo Grande receberá R$ 110 milhões para a construção de dois viadutos: um na rotatória da Avenida Mato Grosso com a Via Parque e outro na rotatória da Avenida Gury Marques com a Avenida Senador Mendes Canale, popularmente conhecida como a rotatória da Coca-Cola.

Os recursos serão de emendas da Bancada Federal e destinados a obras estruturantes para a cidade, que contarão com a execução pelo Governo do Estado.

Além dessas obras de infraestrutura, também foi anunciado que a área da habitação receberá entre R$ 30 milhões a R$ 40 milhões, sendo parte desses valores destinados especificamente a Campo Grande.

“Hoje, estamos vivenciando um momento crucial para o futuro de Campo Grande. A participação ativa dos vereadores no processo de definição e fiscalização das emendas é fundamental para que os recursos federais cheguem onde realmente são necessários. Não podemos deixar que esses recursos se percam ou sejam mal aplicados. O nosso papel é garantir que as obras atendam às reais necessidades da população, por isso, acompanharemos de perto cada etapa do processo. Com a união entre a Câmara Municipal e a Bancada Federal, podemos fazer a diferença na vida das pessoas que mais precisam”, ressaltou Landmark.

| Foto: Divulgação

Além disso, Landamark aproveitou a reunião para destacar a relevância do Programa Pé de Meia e solicitar o apoio de toda a bancada para a inclusão do programa no orçamento da União em 2025. O parlamentar enfatizou a importância da continuidade da iniciativa, que tem beneficiado diversos estudantes, e pediu a manutenção dos recursos necessários para garantir a adesão dos jovens ao programa, que visa apoiar a formação e o futuro educacional dos participantes.

A reunião teve a presença de várias autoridades, formando uma coalizão inédita. Estiveram na mesma mesa: a senadora Soraya Thronicke, coordenadora da Bancada Federal de Mato Grosso do Sul, o senador Nelsinho Trad, e os deputados federais Camila Jara, Vander Loubet, Beto Pereira, Geraldo Resende, Luiz Ovando e Dagoberto Nogueira. “Quero parabenizar e reconhecer o trabalho excepcional do presidente Papy, que tem mostrado uma habilidade única de articular e reunir diversos atores políticos em prol de um único objetivo: beneficiar a população de Campo Grande. Graças à sua liderança, conseguimos fortalecer ainda mais a relação entre o Legislativo Municipal e a Bancada Federal. Papy tem se mostrado um verdadeiro articulador, sempre buscando o que é melhor para a nossa cidade e criando pontes que garantem a execução de projetos essenciais para nossa comunidade”, completou Landmark.

| Foto: Divulgação

A reunião também definiu a criação de uma comissão formada por vereadores, que terá como responsabilidade acompanhar a execução das obras e fiscalizar o uso dos recursos. O presidente da Câmara, vereador Epaminondas Neto, o Papy, afirmou que a comissão será composta por três vereadores por ano e terá acesso a relatórios sobre as emendas, verificando se os recursos já foram ou não aplicados. A escolha dos membros será feita por consenso entre os parlamentares.

"Os vereadores terão a responsabilidade de fiscalizar e garantir que esses recursos sejam investidos onde realmente são necessários", concluiu o presidente Papy.