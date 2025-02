Vereador Landmark reafirma compromisso com inclusão e desenvolvimento de Campo Grande

O vereador Landmark Rios (PT) participou na 2ª-feira (17.fev.25) da primeira sessão da 12ª legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande (MS) e na ocasião reforçou seu compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento da capital.

Conforme o vereador, seu mandato tem como objetivo central trabalhar para uma cidade mais justa e acessível para todos. "Nosso compromisso é com a inclusão de todos os cidadãos, especialmente aqueles que historicamente foram marginalizados. Vamos garantir que as políticas públicas atendam às necessidades da população, com foco na melhoria da qualidade de vida de quem mais precisa", disse.

Landmark Rios defende uma Campo Grande justa e acessível | Foto: Pedro Roque

O vereador também se mostrou atento às demandas do município, enfatizando que estará vigilante em relação aos problemas que afetam a população. "Estarei de olho em tudo o que acontece na nossa cidade, buscando soluções rápidas e eficazes para os desafios que enfrentamos, como a mobilidade urbana, a saúde e a educação", declarou.

Integrante da bancada do PT que tem como líder o vereador Jean Ferreira e a secretária da Mesa Diretora vereadora Luiza Ribeiro Landmark garantiu que o trabalho em parceria com outros parlamentares, será uma das marcas do seu mandato. "Não estamos aqui para fazer oposição apenas por politicagem, estamos aqui a serviço do povo, e pretendo honrar os eleitores. Estamos apresentando o projeto de Lei que visa colocar ar-condicionado em todos os ônibus do transporte coletivo, não vamos permitir que a saúde da nossa cidade vire mercadoria, nas mãos de empresas, são algumas das pautas que já começamos a trabalhar aqui na Casa do Povo. E sendo assim, nosso gabinete está aberto à toda a população", completou Landmark.