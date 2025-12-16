MS Notícias

INTERIOR

Vídeo: Prefeito é carregado bêbado de Clube do Laço em Porto Murtinho

Presidente da Câmara da cidade auxiliou na retirada do Chefe do Executivo

Prefeito é levado bêbado de festa no Clube de Laço de Porto Murtinho (MS). Foto: ReproduçãoPrefeito é levado bêbado de festa no Clube de Laço de Porto Murtinho (MS). Foto: Reprodução
O prefeito de Porto Murtinho, Nelson Cintra (PP), foi flagrado por populares em aparente estado de embriaguez durante um evento realizado no Jockey Club Cancha de Carreira, próximo ao Aeroporto do município. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o chefe do Executivo sendo amparado e retirado do local com o auxílio da presidente da Câmara Municipal, Sirley Pacheco (PP).

O vídeo, amplamente compartilhado, registra que o prefeito apresenta dificuldades para se locomover, sendo carregado por pessoas próximas. A presença da presidente do Legislativo municipal no auxílio à retirada do prefeito também chamou a atenção e gerou repercussão entre moradores da cidade. Veja o vídeo:

O episódio faz lembrar da conduta do prefeito, que já esteve envolvido em outras controvérsias noticiadas aqui. Reportagens anteriores do MS Notícias apontam que Nelson Cintra é alvo do Ministério Público Estadual por suspeita de uso indevido da frota pública, além de ter sido criticado por publicar imagens consumindo bebida alcoólica durante compromissos oficiais.

Até o momento, não houve manifestação oficial do prefeito Nelson Cintra nem da presidente da Câmara, Sirley Pacheco, sobre o ocorrido. O espaço permanece aberto para que ambos se pronunciem e apresentem esclarecimentos à população.

