Vídeos: Máquina da Prefeitura é flagrada em "chácara do Secretário de Obras"

Uma patrola do maquinário público do município de Porto Murtinho (MS) foi flagrada trabalhando, na 4ª feira (8.jan.26), em uma área privada que seria de propriedade de funcionários públicos da cidade.

Vídeos encaminhados à reportagem do MS Notícias apontam que uma máquina pesada, que pertencente à frota da Prefeitura chefiada por Nelson Cintra (PSDB), estaria realizando serviços dentro de uma propriedade particular localizada às margens da rodovia BR-267, a cerca de 5 quilômetros do perímetro urbano.

A propriedade, segundo a denúncia, "pertence ao secretário de obras Alexandre Viana Garcia Elias", namorado de Vívian Cruz (ex-vice pretensa candidata à vice-prefeita). Alexandre também é irmão do vereador Antônio Viana, atual presidente do Legislativo, conhecido como Dr. Antônio.

Segundo as informações, o veículo oficial estaria operando em benefício privado na chácara do gestor público. Revoltado, o denunciante traçou um comparativo crítico entre a suposta benesse concedida ao secretário e a atual infraestrutura da cidade.

"Enquanto as ruas da cidade encontram-se esburacadas e sem qualquer tipo de manutenção pela prefeitura, na fazenda que é uma propriedade particular pode?", questionou o denunciante.

Veja o vídeo no Instagram do @msnoticias.site ou clique abaixo:

ILEGAL

A utilização de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da administração pública para fins particulares, sem a devida autorização legal ou regulamentar, pode configurar ato de improbidade administrativa, ferindo os princípios da impessoalidade e moralidade que regem o serviço público.

Caso comprovado o uso indevido, os envolvidos podem responder judicialmente, sujeitos a sanções que variam desde o ressarcimento ao erário até a perda da função pública.

OUTO LADO

A reportagem telefonou ao secretário, que disse estar viajando. Questionado se as patrolas estavam mesmo trabalhando em sua propriedade, Alexandre não respondeu nem que sim, nem que não. Ele afirmou apenas que o repórter deveria “ver com a assessoria” da prefeitura e desligou.

Em seguida, o secretário enviou mensagem informando que a ligação havia caído. Ao ser novamente questionado se a patrola estava ou não trabalhando em sua chácara. Mais tarde, ainda nesta terça-feira, o secretário enviou mensagem negando que a referida chácara em que a patrola estava trabalhando seja dele.

"Quanto ao uso da patrola, vou verificar o cronograma de atividades e darei um retorno".

"Ao verificar o cronograma da patrola, constatei que a mesma atendeu ao requerente Murtinho City Sports, CNPJ 49.904.676/0001-07, mediante solicitação de serviços amparados por Lei Municipal".

"A informação veiculada pelo jornal não é verdadeira. Solicitamos a veiculação da informação correta", disse o secretário de Obra.