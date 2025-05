Zé Teixeira avalia como positivo o avanço do programa MS Ativo nos municípios

O deputado estadual Zé Teixeira destacou a importância do programa MS Ativo Municipalismo, promovido pelo Governo do Estado.

Segundo ele, a nova fase representa um avanço na estruturação dos 79 municípios sul-mato-grossenses.

“Estamos caminhando no rumo certo”, afirmou o parlamentar, que participou de reuniões com lideranças locais e o Executivo estadual.

As agendas contaram com a presença de representantes de Alcinópolis, Fátima do Sul e Caarapó.

Em Alcinópolis, o governador Eduardo Riedel confirmou investimentos em infraestrutura urbana e habitação.

Estão previstas a pavimentação e drenagem nas serras de Paulo Andrade e de Furnas.

Também será executada a infraestrutura completa no novo bairro Jardim Morada do Sol.

A prefeitura já destinou uma área de 10 hectares para construção de moradias no local.

O Estado também apoiará a reforma da segunda etapa da UPA 24h, no centro da cidade.

Zé Teixeira elogiou a gestão municipal e o comprometimento com a qualidade de vida local. “Alcinópolis é um lugar bem estruturado [...] o governador garantiu apoio às nossas reivindicações”, disse o deputado.

Em Fátima do Sul, os pedidos incluíram a restauração da MS-147 e obras urbanas no Bairro Brasilândia.

Foi firmado ainda o compromisso de substituição da ponte sobre o Córrego do Engano por estrutura de concreto.

A nova ponte deve melhorar a logística e beneficiar a usina de açúcar instalada na região.

Segundo o deputado, mais de R$ 70 milhões já foram investidos em infraestrutura e educação na cidade.

O objetivo, conforme explicou, é atingir 100% de esgotamento sanitário no município.

Para Caarapó, foram apresentados projetos que envolvem pavimentação e melhorias no Anel Viário.

A proposta inclui 23 quilômetros de ligação entre a cidade e a Aldeia Te’Yikue.

Outras demandas abrangem o Parque Industrial e o bairro Capitão Vigário, com foco em drenagem e pavimentação.

Também foram tratadas a reforma do Hospital São Mateus e a substituição da ponte sobre o Rio Piratini.

Zé Teixeira ressaltou o bom nível técnico dos projetos apresentados pela prefeitura de Caarapó.

Para ele, a parceria entre Governo, prefeituras e Legislativo fortalece o desenvolvimento regional. “Essa união garante mais qualidade de vida e crescimento econômico aos municípios”, finalizou.