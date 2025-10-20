Zeca do PT sugere que Simone Tebet dispute o Senado por São Paulo

O deputado estadual Zeca do PT afirmou que a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet (MDB), deveria disputar uma vaga no Senado por São Paulo nas eleições de 2026, e não por Mato Grosso do Sul, seu Estado de origem.

A declaração de Zeca, ex-governador e uma das principais figuras do PT sul-mato-grossense, foi acompanhada de uma crítica à elite local, que segundo ele, ainda nutre "preconceito" contra a emedebista. “Ela teria mais chances em São Paulo, onde é bem aceita”, avaliou o parlamentar.

Apesar da origem política no interior sul-mato-grossense e de ter declarado que, se for candidata, prefere concorrer em seu Estado, Simone é considerada por setores do PT uma opção viável para São Paulo. Lá, ela aparece como um dos nomes competitivos para o Senado, o que poderia render ao presidente Lula (PT) um palanque de peso no maior colégio eleitoral do País.

Simone, por sua vez, mantém cautela nas declarações. Em conversas reservadas com lideranças de Mato Grosso do Sul, confidenciou que, se pudesse escolher, preferiria disputar como vice-presidente. Por ora, diz que aguardará a decisão do presidente Lula.

Enquanto isso, Zeca do PT defende um cenário eleitoral mais local: sugeriu que o ex-deputado federal Fábio Trad (PT) seja o candidato ao governo estadual, tendo sua esposa, Dona Gilda, como vice, e o deputado federal Vander Loubet (PT) como nome do partido para o Senado.