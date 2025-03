Zeca parabeniza Prefeitura de Aquidauana pela organização do Carnaval no município

O deputado estadual Zeca do PT apresentou, em sessão ordinária realizada nesta terça-feira (18), uma Moção de Congratulação parabenizando o prefeito de Aquidauana, Mauro Luiz Batista, pela organização do Carnaval no município.

O parlamentar destacou a eficiência na realização dos eventos carnavalescos em Aquidauana, que proporcionaram alegria e lazer, além de impulsionarem a economia local.

“As festas realizadas pela Prefeitura de Aquidauana, através da SECTUR, receberam inúmeros elogios pela qualidade, organização e pela participação popular da comunidade aquidauanense nos eventos”, afirmou Zeca.

Zeca também elogiou o trabalho preventivo das forças de segurança de Aquidauana, que garantiram a diversão da população sem o registro de distúrbios. “Não houve em nenhum dos dias de festa qualquer tipo de problema. Os foliões da região sudoeste puderam aproveitar ao máximo o carnaval, que não só trouxe alegria, mas também aqueceu a economia local”, ressaltou.

O deputado e ex-governador também parabenizou Mauro Luiz Batista pela realização da festa Pirafolia, ocorrida no distrito de Piraputanga. A congratulação também foi encaminhada ao secretário municipal de Cultura e Turismo de Aquidauana, Youssef Saliba.