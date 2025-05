Ancelotti pré-convoca seis jogadores do Flamengo para a Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti fez sua primeira pré-convocação como técnico da Seleção Brasileira incluindo seis atletas do Flamengo. Os nomes são Danilo, Wesley, Léo Ortiz, Alex Sandro, Gerson e Pedro.

A CBF notificou os clubes no último sábado sobre a liberação dos jogadores, seguindo regra da FIFA que exige aviso 15 dias antes da apresentação. O técnico apresentará a lista final com 23 jogadores no dia 26 de maio, no Rio de Janeiro.

A seleção brasileira enfrentará o Equador em Guayaquil, no dia 5 de junho, e o Paraguai na Arena Corinthians, em São Paulo, no dia 10. A pré-lista conta com cerca de 50 atletas, definida em reuniões em Madri com Ancelotti, Rodrigo Caetano e o coordenador técnico Juan.

A lista completa será mantida em sigilo até o anúncio oficial, diferente da última convocação de março, quando foram divulgados 52 nomes. Wesley, Léo Ortiz e Gerson estiveram na última chamada de Dorival Júnior, enquanto Danilo foi cortado.

Alex Sandro esteve na pré-lista anterior, mas não na convocação final. Pedro retorna à seleção após oito meses fora, recuperado de uma lesão no joelho sofrida em setembro de 2024 durante treinos.

O primeiro treino da nova fase da seleção está marcado para 2 de junho, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. A expectativa é que Ancelotti traga novidades e consolide o time para os próximos jogos.