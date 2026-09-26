Brasil decepciona e empata com Austrália em amistoso

A Seleção Brasileira empatou em 1 a 1 com a Austrália na manhã desta 6ª.feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, na Austrália.

O time brasileiro sofreu o gol aos 22 minutos do segundo tempo, em cobrança de falta de Irankunda, que contou com falha do goleiro Hugo Souza.

O empate veio apenas no último lance da partida. Aos 49 minutos, Raphinha cobrou escanteio e Rayan apareceu de cabeça para deixar o placar igual.

A atuação brasileira, porém, foi marcada pela pouca produção ofensiva. Mesmo após as seis substituições realizadas pelo técnico Carlo Ancelotti, a equipe teve dificuldades para criar oportunidades.

No primeiro tempo, o principal lance foi um gol anulado pelo VAR. Aos 45 minutos, Estêvão finalizou após recuperação de bola, mas a arbitragem identificou falta de Bruno Guimarães em Souttar no início da jogada.

A partida faz parte da Data Fifa e integra o período de preparação e observação da Seleção para a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.

PRÓXIMO JOGO

Brasil e Austrália voltam a se enfrentar na próxima 3ª.feira (29), às 7h, no Suncorp Stadium, em Brisbane.

Depois, a Seleção terá um adversário inédito. Em 3 de outubro, às 11h (de Brasília), o Brasil enfrenta a Índia pela primeira vez na história.

O jogo será realizado no Salt Lake Stadium, em Calcutá.