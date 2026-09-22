Seleção brasileira convoca 28 mulheres para enfrentar Argentina

O técnico Arthur Elias convocou 28 jogadoras para os dois amistosos da seleção brasileira feminina contra a Argentina, em outubro. A lista foi divulgada nesta 3ª.feira (22.set.26), para a penúltima Data Fifa do ano.

Entre as novidades está a goleira Yanne, do Bahia. Também retornam ao grupo três atletas da seleção sub-20: Kaylane, Clarinha e Thaís Lima.

As três já haviam sido chamadas anteriormente, mas ainda não estrearam pela equipe principal. A convocação faz parte da preparação para a msnoticias.com.br/tags/copa-do-mundo/">Copa do Mundo Feminina de 2027.

O primeiro confronto contra a Argentina será em 10 de outubro, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A partida está marcada para as 16h30, no horário de Brasília.

O segundo jogo será disputado três dias depois, em 13 de outubro, na Arena Pernambuco, em Recife. A bola começa a rolar às 20h30.

ÚLTIMO TESTE SUL-AMERICANO

Arthur Elias destacou a importância dos confrontos diante da Argentina para a preparação brasileira antes do Mundial.

"O confronto contra a Argentina é interessante porque talvez seja o último antes da Copa contra uma equipe sul-americana", afirmou o treinador.

Segundo Elias, a seleção argentina chega aos amistosos após campanhas de destaque nas eliminatórias e na Copa América. Para o técnico, os jogos também permitem enfrentar um estilo diferente de adversário.

"A Argentina fez uma grande campanha nas eliminatórias e também na Copa América. Então, a gente espera dois jogos bastante difíceis", declarou.

O treinador explicou ainda que a convocação considera o desempenho das jogadoras nos clubes e na própria seleção brasileira.

Entre os critérios estão também a projeção de cada atleta para a Copa do Mundo e o momento vivido na temporada. Elias citou ainda as diferenças entre os calendários de competições de Europa, México, Estados Unidos e Arábia Saudita.

PRÓXIMOS AMISTOSOS

Depois dos jogos contra a Argentina, o Brasil terá mais dois compromissos ainda neste ano. As partidas serão contra o Japão, em novembro e dezembro, no território japonês.

O primeiro confronto está marcado para 29 de novembro, em Hiroshima. O segundo será em 5 de dezembro, em Okayama.

Em 2027, antes da estreia na Copa do Mundo, a seleção terá outras duas Datas Fifa. A primeira ocorrerá entre 26 de fevereiro e 6 de março.

A segunda está prevista para o período de 13 a 24 de abril. Cada uma dessas janelas terá três amistosos para a preparação da equipe.

CONVOCADAS

GOLEIRAS

Lorena – Kansas City (EUA)

Yanne – Bahia

Thaís Lima – Benfica (POR)

Carlinha – São Paulo

ZAGUEIRAS

Thaís Ferreira – Corinthians

Isa Haas – América (MEX)

Tarciane – Lyon (FRA)

Mariza – Tigres (MEX)

Tayla – São Paulo

LATERAIS

Isabela – Paris Saint-Germain (FRA)

Raissa Bahia – Palmeiras

Bruninha – Gotham FC (EUA)

Tamara Bolt – Washington Spirit (EUA)

MEIO-CAMPO

Duda Sampaio – Corinthians

Angelina – Orlando Pride (EUA)

Jaqueline – Corinthians

Kaylane – Flamengo

Clarinha – Benfica (POR)

ATACANTES

Kerolin – Barcelona (ESP)

Priscila – América (MEX)

Gio Garbelini – Atlético de Madrid (ESP)

Bia Zaneratto – Palmeiras

Tainá Maranhão – Palmeiras

Geyse – América (MEX)

Jhonson – Corinthians

Maiara – Angel City (EUA)

Marília – Cruzeiro

Luany – Atlético de Madrid (ESP)