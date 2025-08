Circuitos que saíram do calendário da F1 e deixaram saudade

A Fórmula 1 já teve pistas icônicas que marcaram época, mas que acabaram saindo do calendário. Portanto, alguns traçados se tornaram verdadeiros símbolos do automobilismo, mas hoje só vivem na memória dos apaixonados pela categoria.

Para muitos fãs, esses circuitos são lembrados com nostalgia.

Alguns desses circuitos foram substituídos por pistas modernas, outros desapareceram por completo, mas todos permanecem eternizados na memória dos fãs e pilotos. Vamos relembrar!

Circuitos que saíram do calendário da F1

O calendário atual da Fórmula 1 conta com 24 corridas, mas muitos circuitos históricos não estão presentes. Vamos relembrar algumas pistas que já não estão mais na modalidade, mas ficaram marcadas na história:

• Indianápolis (Estados Unidos) - local recebeu a Fórmula 1 entre 2000 e 2007 e é famoso pelas 500 milhas, da Fórmula Indy. Michael Schumacher fez história com cinco vitórias no circuito, que também contou com Mika Hakkinen (2001), Rubens Barrichello (2002) e Lewis Hamilton (2007) como vencedores.

• Adelaide (Austrália) - o circuito recebeu a Fórmula 1 por 10 anos, entre 1985 e 1995. O local ficou marcado pela disputa entre Senna e Prost, inclusive, o francês foi campeão na pista em 1986 e o brasileiro confirmou o

tricampeonato em 1991.

• Hockenheim (Alemanha) - a pista ficou na Fórmula 1 por muito tempo, entre 1970 e 2019. No local, Rubens Barrichello conquistou a sua primeira vitória na F1.

• Nürburg (Alemanha) - foram 40 anos no calendário da Fórmula 1, com o último GP disputado em 2013, com vitória de Sebastian Vettel, na Red Bull. O único brasileiro a vencer no local foi Rubinho, no ano de 2002.

• Buenos Aires (Argentina) - local entrou para a história por ser onde Alain Prost conquistou os seus primeiros pontos na carreira. O último GP foi disputado em 1998, com triunfo de Michael Schumacher, na Ferrari.

• Ímola / San Marino (Itália) - o local ficou marcado por um nome, Ayrton Senna. O brasileiro venceu três vezes na pista, porém, em 1994, também foi palco do acidente que resultou na morte do piloto. O circuito está fora do calendário desde 2006.

• Jacarepaguá, Rio de Janeiro (Brasil) - o local contou com 10 corridas entre as décadas de 70 e 80, com direito a duas vitórias brasileiras com Nelson Piquet, em 1983 e 1986. O autódromo foi fechado em 2012 e demolido.

Fórmula 1 aposta em novidades

A Fórmula 1 mudou e aposta cada vez mais em circuitos urbanos e pistas construídas em regiões estratégicas para expandir o mercado. Portanto, os locais ficam mais modernos e avançam tecnologicamente.

Porém, os fãs mais antigos sentem a falta de identidade que muitos dos circuitos antigos possuíam. Apesar do contraste entre tradição de pistas históricas com os novos circuitos, a F1 consegue equilibrar o calendário com modernidade, segurança e mantém a sua alma nostálgica.