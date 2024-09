Conheça os favoritos ao título da Liga dos Campeões da Europa 2024-25

O mês de setembro marca o início de uma nova temporada da Liga dos Campeões da Europa, a competição de futebol internacional mais consumida pelos brasileiros. Entre as novidades da temporada 2024-25, está um novo formato na primeira fase do torneio, que não terá mais a tradicional fase de grupos.

No total, 36 clubes estão classificados para a primeira fase da liga, os quais reúnem alguns dos melhores artilheiros do futebol mundial. Abaixo, conheça os mais cotados para levantar a taça, segundo as odds disponíveis nas casas de apostas.

Real Madrid

Atual campeão do torneio e clube que mais vezes ganhou o título, com 15 troféus, o Real Madrid é um dos grandes favoritos para repetir o feito da temporada passada. Na comparação com a equipe que venceu a final contra o Borussia Dortmund pelo placar de 2x0, o Real Madrid ainda se fortaleceu com a chegada dos atacantes Kylian Mbappé e Endrick.

Sob o comando do experiente Carlo Ancelotti, o Real Madrid tem um time de craques que já entrou para a história, e carrega o potencial de conquistar ainda mais títulos.

Manchester City

Apesar do desempenho abaixo do esperado na última edição da Liga dos Campeões, o Manchester City demonstrou que ainda é um dos melhores times do mundo ao vencer o Campeonato Inglês. O clube, que ganhou seu primeiro título no torneio europeu em 2022-23, chegará reforçado e com os ânimos renovados na disputa do título.

Com a genialidade de Pep Guardiola no banco de reservas, o Manchester City é capaz de surpreender taticamente dentro de campo. Apesar de ter perdido o atacante Julian Álvarez, o time se reforçou com a chegada do ponta-direita Savinho, que vem demonstrando sintonia na troca de passes com Haaland e De Bruyne.

Arsenal

Na busca pelo seu primeiro título na Liga dos Campeões, o Arsenal fez algumas contratações importantes nos últimos meses, como o zagueiro Riccardo Calafiori e o meio-campista Mikel Merino. No entanto, as peças limitadas no setor ofensivo da equipe ainda são uma preocupação para uma parte dos torcedores.

De forma geral, o Arsenal é visto como um “azarão” entre os mais cotados a levantar a taça. Porém, o empenho e a força física do time continuam sendo trunfos importantes, especialmente nas fases de mata-mata da competição.

Bayern de Munique

Para a temporada de 2024-25, o Bayern de Munique surpreendeu muitos torcedores ao optar pelo técnico Vincent Kompany, que aos 38 anos, ainda é considerado pouco experiente. A saída do zagueiro Matthijs de Ligt para o Manchester United também é uma incógnita, pois pode comprometer a estrutura defensiva do time.

Contudo, o Bayern, que já foi campeão da Europa seis vezes, ainda possui um dos elencos mais valiosos do futebol mundial, com nomes como Harry Kane e Jamal Musiala. Além disso, o clube anunciou em julho a compra do atacante Michael Olise, em uma transação de mais de R$ 300 milhões.

Barcelona

Depois de algumas temporadas em baixa, a expectativa é de que o Barcelona volte a encantar dentro de campo com a experiência do craque Robert Lewandowski e o vigor de seus jovens talentos, como Lamine Yamal e Pedri. O clube catalão, que já venceu a Liga dos Campeões cinco vezes, também se reforçou com a chegada do meio-campista Dani Olmo, vindo do RB Leipzig.

Comandando pelo técnico alemão Hansi Flick, o Barcelona vem construindo um bom início de temporada, sendo o líder da La Liga após as primeiras rodadas da competição.