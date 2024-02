Corinthians vence a Ferroviária e enfrenta o Cruzeiro na final da Supercopa Feminina

O Corinthians é o segundo finalista da Supercopa Feminina 2024. Na tarde desta quinta-feira (15), as Brabas superaram a Ferroviária por 2 a 0, na NeoQuímica Arena, em São Paulo (SP). Com gols de Mariza e Gabi Zanotti, o Timão confirmou sua participação na final junto do Cruzeiro, que garantiu sua vaga após uma vitória diante do Avaí/Kindermann. A decisão será no domingo (18).

O JOGO

O início da partida foi equilibrado, mas com o passar dos minutos o Corinthians se mostrou superior no duelo. Aos 22 minutos, as Brabas chegaram a balançar a rede, mas o gol foi anulado. O placar foi oficialmente aberto aos 27 minutos, com um gol de Mariza após um cruzamento de Yasmin. Na sequência, Gabi Portilho se destacou em uma jogada individual e passou a bola para Gabi Zanotti, que marcou o segundo do Timão.Gabi Zanotti ampliou a vantagem para o Timão



Foto: Rodrigo Gazzanel/Corinthians

No segundo tempo as duas equipes voltaram em níveis similares e tiveram boas chances. Mesmo com algumas oportunidades, as Guerreiras Grenás não conseguiram diminuir a vantagem do Corinthians. O jogo se encerrou com o placar de 2 a 0 para o Timão.

O Corinthians é a única equipe a chegar à final de todas as edições da Supercopa Feminina. Com os títulos de 2022 e 2023, as Brabas vão em busca de sua terceira conquista no ano de maior premiação na história da competição. Em 2024, a CBF pagará R$ 600 mil para o campeão da competição e R$ 400 mil para o vice-campeão.

