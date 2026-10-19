Corrida dos Poderes abre inscrições nesta 3ª.feira

As inscrições para a 4ª Corrida dos Poderes serão abertas nesta 3ª.feira (20.out), às 9h, com 4,2 mil vagas gratuitas para servidores públicos e população em geral.

Os participantes poderão escolher entre caminhada de 3 km, corridas de 5 km e 10 km e Corrida Kids. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo site corridadospoderes.ms.gov.br.

Neste ano, as vagas serão disponibilizadas em lote único, diferente das edições anteriores, que tiveram duas etapas. A organização prevê que as inscrições possam se esgotar em até duas horas.

A prova será realizada em 7 de novembro, no estacionamento da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, no Parque dos Poderes, em Campo Grande.

A arena será aberta às 15h. A Corrida Kids começa às 16h, enquanto a largada simbólica da modalidade Pernas Solidárias está prevista para as 17h20.

As corridas de 5 km e 10 km começam às 17h25, e a caminhada de 3 km, às 17h30.

DOAÇÃO DE BRINQUEDOS

Apesar de gratuitas, as inscrições exigem a doação de um brinquedo novo ou usado em bom estado. O item deverá ser entregue na retirada do kit e será destinado à campanha de Natal do Governo do Estado.

Servidores estaduais devem informar a matrícula funcional, com limite de uma inscrição por matrícula. Para a Corrida Kids, é necessário informar o CPF da criança.

RETIRADA DOS KITS

Os kits serão entregues nos dias 4 e 5 de novembro, no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, em Campo Grande.

Na 4ª.feira (4.nov), a retirada será das 10h às 20h. Na 5ª.feira (5.nov), o atendimento ocorrerá das 9h às 19h.

É necessário apresentar documento pessoal com foto e entregar o brinquedo doado.

O kit inclui número de peito e camiseta de tecido tecnológico. Participantes das corridas de 5 km e 10 km também receberão chip de cronometragem.

A organização prevê seguro para atletas a partir de 14 anos.

A Corrida Kids é destinada a crianças de 3 a 13 anos, com percursos de 50 ou 80 metros, conforme a faixa etária. Todas as que concluírem a prova receberão medalha de participação.