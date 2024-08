Lewis Hamilton quebra jejum e novos recordes na Inglaterra; confira

No último dia 7 de julho, ocorreu o GP da Grã-Bretanha, também chamado de GP da Inglaterra. Em mais uma etapa da Fórmula 1, o piloto inglês Lewis Hamilton foi o vencedor com o tempo de 1:22:27.059.

Apesar de toda a tradição, Hamilton vinha longe dos seus melhores dias, mas o triunfo em casa, rendeu a quebra de recordes e muita emoção ao piloto.

Hamilton quebra recordes no GP da Inglaterra

Lewis Hamilton estava a 945 dias sem vencer na Fórmula 1, desde o GP da Arábia Saudita de 2021, mas com a vitória alcançou o seu 104º triunfo na categoria. Ele também se tornou o primeiro piloto a vencer na Fórmula 1 com mais de 300 Grandes Prêmios disputados, já que todos que chegaram a esse número não conseguiram mais triunfar.

Além disso, com o triunfo o heptacampeão quebrou mais recordes, entre eles, se tornou o vencedor mais velho na história da Fórmula 1 nos últimos 30 anos. O inglês tem 39 anos e seis meses, o último foi Mansell em 1994, com 41 anos, três meses e seis dias.

Outro recorde quebrado é que Lewis Hamilton agora é o maior vencedor de um mesmo GP, já que chegou a nona conquista na Inglaterra, enquanto Schumacher fica com oito na França. Por fim, Hamilton chegou ao pódio número 150 com a Mercedes, número que ninguém chega perto. A lenda alemã, Schumacher, teve 116 pela Ferrari.

Como foi o GP da Inglaterra?

Lewis Hamilton largou em segundo lugar, atrás de George Russel, o seu companheiro, mas além de uma ótima corrida individual, contou com boa estratégia da Mercedes nos boxes, que fez a diferença.

Ele assumiu a liderança na volta 18, mas foi ultrapassado por Norris. A chuva veio e a McLaren teve uma estratégia que deu errado. Ele parou nos boxes quando o sol já estava voltando e, com isso, Hamilton recuperou a liderança restando 12 voltas para o final.

Max Verstappen até tentou tomar a ponta, mas Hamilton foi bem e segurou até o final, garantindo a sua vitória. Dessa forma, o pódio contou com Hamilton, Verstappen e Lando Norris.

