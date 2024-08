Operário de Caarapó cobra 'retidão' após escolha de árbitro douradense para a Final Sub-20

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul escalou o árbitro Kleber Ximenes para apitar a final do Campeonato Estadual Sub-20 entre o Dourados Atlético Clube (DAC) e o Operário de Caarapó. A partida está marcada para este domingo (25.ago.24), às 15h, no Estádio Douradão, em Dourados. O confronto decide o campeão após o empate de 1 a 1 na partida de ida realizada em Caarapó.

Em reação à escolha do árbitro, a diretoria do Operário de Caarapó emitiu uma nota na tarde da quinta-feira (22.ago.24), solicitando "retidão" e "imparcialidade" da equipe de arbitragem. A nota expressou certa preocupação do clube com a escolha de um árbitro da cidade do time mandante e faz referência a decisões controversas de Ximenes durante a semifinal da competição. Naquela fase, o árbitro assinalou dois pênaltis considerados "bastante duvidosos" a favor do DAC em um confronto contra o Comercial de Campo Grande.

A nota do Operário questionou a escolha de Kleber Ximenes e sugere que a decisão pode demonstrar falta de critério, dada a sua origem em Dourados e as alegadas falhas na semifinal. O clube enfatizou ainda que não busca benefícios especiais, mas exige que a arbitragem seja justa e imparcial para garantir que a partida seja decidida apenas pelo desempenho das equipes.

A Federação de Futebol do Estado ainda não se pronunciou sobre as críticas levantadas pelo Operário.