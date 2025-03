São Gabriel do Oeste é celeiro fértil de talentos no Jiu-Jitsu

Dirigido pelo professor Sílvio dos Santos, o Projeto "Diga Não às Drogas, Pratique Jiu-Jitsu", de São Gabriel do Oeste, é um exemplo de como o esporte traz bons e sólidos resultados quando desenvolve propostas inclusivas e de formação cidadã. Com o projeto, o professor montou a SL Jiu-Jitsu, uma escolinha de educação esportiva e social para crianças e adolescentes no universo das demandas de inclusão.

Na escolinha, o processo inclusivo se dá mediante um aprendizado que combina as técnicas da arte marcial com o despertar de consciências para que cada aluno construa e aprimore os conhecimentos sobre seu papel familiar e na sociedade. São conversas e relatos que estimulam princípios saudáveis de vida, ética e escolhas, além do reconhecimento a condições humanistas essenciais, entre as quais a liberdade, o respeito e a convivência afetiva.

O resultado positivo deste aprendizado vem rendendo frutos, não só na qualificação da consciência cidadã dos alunos e alunas, mas também no desempenho vitorioso dos atletas em competições locais e estaduais. Hoje, graças ao jiu-jitsu e às performances da SL Jiu-Jitsu, São Gabriel do Oeste serve de referência esportiva entre os 79 municípios sul-mato-grossenses. Esta realidade é visível nos relatórios oficiais das federações, prefeituras e organizadoras de competições locais e estaduais, já com o caminho aberto para os tatames nacionais.

LUGAR CATIVO

A SL Jiu-Jitsu vem garantindo lugares no pódio ano após ano. A façanha mais recente foi a conquista do título geral de campeã da 2ª Copa Cidade Morena, realizada no dia 21 de fevereiro em Campo Grande. Sob aplausos, a equipe recebeu medalhas e troféus em diferentes categorias. Todos os atletas se destacaram na competição. Nicolas Maia Pedro foi o vencedor em sua categoria, finalizando sua luta em apenas 30 segundos, assim como recebeu o ouro o estreante no adulto, Weuler Salustiano.

No feminino, mais uma participação brilhante da SL. E mais uma vez, como aconteceu nos recentes torneios estaduais, um dos destaques foi a talentosa Maria Íris Myahira Moraes, ganhando duas medalhas, uma de ouro, outra de bronze. Ela derrotou a excelente lutadora Heloísa Fernandes, de Naviraí. A competição fechou a primeira etapa do Circuito Pantaneiro e reuniu mais de 315 atletas de 45 agremiações. A SL Jiu-Jitsu tem apoio da Prefeitura Municipal, Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo, empresas e entidades de São Gabriel do Oeste.