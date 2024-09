'Achou que fosse boneca': Coletor encontra bebê morto em meio ao lixo

Trabalhador da coleta seletiva encontrou um feto morto em meio a um amontoado de lixo na noite de terça-feira (17.set.24), em Corumbá, a 429 quilômetros de Campo Grande. A vítima, um menino, estava na Rua Geraldino Martins de Barros, em frente à Alameda São José.

Conforme informações divulgadas pelo Diário Corumbaense, o trabalhador disse que, por volta das 20h15, durante seu expediente, deixou cair uma sacola enquanto recolhia lixo para o caminhão. Ao observar, notou uma aparência humana e chegou a achar que fosse uma boneca.

Contudo, ao averiguar com mais cuidado, constatou se tratar de um feto. Ele então acionou seus superiores, que comunicaram à polícia, juntamente com moradores. A comunidade ficou em choque com o ocorrido. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.