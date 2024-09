Sargento causa acidente ao ensinar mulher a dirigir camburão da PM

Um sargento da Polícia Militar do Pará foi preso após se envolver em um acidente enquanto ensinava uma mulher a dirigir uma viatura da corporação, pertencente ao batalhão onde ele está lotado. O incidente ocorreu no sábado (14.set.24), mas veio à tona apenas na quarta-feira (18.set.24).

Conforme informações do Metrópoles, a confusão aconteceu na orla de Icoaraci, em Belém (PA). Imagens mostram o acidente e o militar sendo preso, com sinais de embriaguez, juntamente com a mulher, por outra equipe da PM.

Testemunhas relataram que, sob a condução da mulher, a viatura acabou atingindo três motos e o carrinho de um vendedor ambulante de bebidas. Não há informações sobre feridos. O sargento foi preso e encaminhado à corregedoria da corporação.