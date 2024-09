Acidente entre carro e moto mata Michele, de 39 anos, no Tijuca

Michele Bernardo de Oliveira, de 39 anos, morreu em um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (19), no bairro São Jorge da Lagoa, em Campo Grande. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Nasri Siufi com a Rua Cachoeira do Campo, quando houve a colisão da moto em que Michele transitava com um automóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma mulher de 61 anos conduzia um Fiat Mobi pela Nasri Siufi, quando ao tentar fazer uma conversão à esquerda, acabou colidindo com a motocicleta Honda Fan da vítima, que trafegava no sentido oposto.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas Michele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O motorista realizou o teste de alcoolemia, que deu negativo, e prestou socorro à vítima.