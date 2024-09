Acidente entre moto e carreta mata homem de 29 anos em MS

Um motociclista de 29 anos morreu depois de se envolver em um acidente com uma carreta entre as cidades de Sonora e Chapadão do Sul, a aproximadamente 361 quilômetros de Campo Grande.

O caso teria ocorrido na 6ª feira (13.set.24), mas foi registrado pela mãe nesta semana, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, em Campo Grande.

A mulher relatou não ter detalhes sobre a dinâmica do acidente, informando apenas que o filho seguia de moto quando houve a colisão. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu na 2ª feira (16.set.24).

O boletim de ocorrência foi registrado como morte a esclarecer.