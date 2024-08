Acidente mata jovem de 19 anos na Avenida Gury Marques

Miguel Borgarin do Nascimento, de 19 anos, morreu em um acidente ocorrido na tarde de 3ª feira (6.ago.24), na Avenida Gury Marques, no bairro Universitário, em Campo Grande. Ele estava no banco traseiro de uma Volkswagen Saveiro que capotou após o motorista perder o controle do veículo.

Além de Miguel, outros dois ocupantes ficaram gravemente feridos. O motorista e o passageiro da frente, que é cadeirante, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para a Santa Casa. Testemunhas relataram que o motorista tentou desviar de um motociclista, mas acabou capotando e parando na pista lateral da avenida.

As causas do acidente estão sendo investigadas pela Polícia Civil e pela Polícia Científica, que suspeitam que o veículo poderia estar em alta velocidade no momento do capotamento. A Saveiro pertence a um restaurante de Sushi, conhecido em Campo Grande por suas franquias na Moreninha, Rita Vieira e Vila Olinda.

Miguel, que trabalhava no local, também estava no veículo. Nas redes sociais, o restaurante anunciou que estará temporariamente fechado em decorrência do trágico incidente. A rua onde o veículo parou foi fechada para os trabalhos da Polícia e Perícia, que utilizaram drones para entender melhor a dinâmica do acidente. O caso continua sob investigação.