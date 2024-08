Acidente na BR-116 mata irmãs professoras, pais e noivo

Um acidente envolvendo uma carreta DAF branca, uma carreta Volvo FH branca e um GM Cobalt cinza, na noite de 6ª.feira, 30 de agosto, resultou na morte de seis pessoas e um cachorro na BR-116 em Curitiba (PR).

Conforme informações da concessionária Arteris Litoral Sul o acidente ocorreu no km 99 do Contorno Leste, sentido São Paulo.

Entre as vítimas fatais estão três homens e três mulheres. No GM Cobalt cinza com placas de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, estava uma família e seu cachorrinho. Na tarde deste sábado (31.ago.24), a prefeitura da cidade informou as identidades das vítimas do acidente e decretou luto oficial, pois três das vítimas eram servidores municipais. Os nomes das vítimas que estavam no carro eram:

Celso Miguel da Silveira, 68 anos, motorista do carro e pai de Renata e Rafaela;

Helena Fernandes da Silveira, 61 anos, mãe de Renata e Rafaela, esposa de Celso.

Renata Isabelli Fernandes Silveira, professora da Educação Infantil no CMEI Vanessa Kubaski Maciel;

Rafaela Fernandes da Silveira, irmã de Renata e professora do Ensino Fundamental na Escola Municipal Raul Pinheiro Machado;

Diego Rattes Guimarães, noivo de Rafaela e servidor administrativo na Secretaria Municipal do Meio Ambiente

Além disso, o motorista Edson Luís dos Santos que dirigia o bitrem que esmagou o GM Cobalt, também morreu.

Um motorista de 39 anos, que dirigia a carreta que estava estacionada à frente do GM Cobalt, não se feriu, segundo a PRF.