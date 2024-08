Acusado matar desafeto em Dourados alega rixa antiga e legítima defesa

A Polícia Civil elucidou um homicídio ocorrido na 2ª feira (5.ago.24) na aldeia Bororó, em Dourados, a 195 quilômetros de Campo Grande. O autor, de 28 anos, foi preso em flagrante por uma equipe da Seção de Investigações Gerais/Núcleo Regional de Investigações (SIG/NRI) da Delegacia do município.

De acordo com as investigações, a vítima, um homem de 39 anos, entrou em luta corporal com o autor e foi encontrada posteriormente por moradores da aldeia, inconsciente e com ferimentos na cabeça e no queixo. Perto do corpo, havia um martelo e um facão.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital da Vida, em Dourados, mas veio a óbito no dia seguinte. A equipe policial iniciou imediatamente a investigação para identificar o responsável pelo crime.

Diligências realizadas na aldeia, com o apoio das lideranças indígenas, levaram à identificação do autor. Testemunhas relataram que ele e a vítima tinham uma rixa antiga.

O autor foi encontrado em sua residência e confessou o crime, alegando legítima defesa. Ele foi preso em flagrante e conduzido à sede da SIG.

Os objetos encontrados próximos à vítima foram apreendidos e serão submetidos à perícia. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso.