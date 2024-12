Adolescente alega que matou Roberto Figueiredo por dívida de R$ 200

Um adolescente de 17 anos confessou ser o autor do assassinato do professor universitário e ex-superintendente de Cultura de Campo Grande, Roberto Figueiredo, de 68 anos. O crime, registrado como latrocínio, ocorreu na madrugada da última sexta-feira (13), no bairro São Francisco, em Campo Grande.

Preso por uma equipe do Batalhão de Choque da Polícia Militar, o jovem afirmou que mantinha um relacionamento com a vítima há cerca de cinco meses e que o crime teria sido motivado por uma dívida de R$ 200. Segundo o adolescente, o desentendimento ocorreu na data do crime, levando-o a esfaquear o professor até a morte. Após o assassinato, o jovem roubou o veículo da vítima, um Jeep Renegade, além de cartões bancários e outros bens pessoais.

As investigações começaram quando policiais rodoviários federais e militares do Batalhão de Choque localizaram o Jeep Renegade da vítima, conduzido por um jovem de 22 anos, no bairro Aero Rancho. Durante a abordagem, o suspeito informou que o adolescente era o autor do crime e relatou que o menor havia se gabado de ter matado o professor, dizendo estar "financeiramente bem" por estar com o carro, cartões de crédito e notebook da vítima.

Ainda segundo o jovem de 22 anos, ele e o adolescente ingeriram bebidas alcoólicas juntos e usaram os cartões de crédito da vítima em lojas de conveniência enquanto circulavam pela cidade. A partir dessas informações, os policiais localizaram o menor no bairro Portal Caiobá, onde ele confessou o crime e foi apreendido.

A Polícia Civil segue investigando o caso, incluindo a dinâmica do crime e possíveis participações de outros envolvidos.

Latrocínio

O corpo de Roberto Figueiredo foi encontrado por sua irmã na madrugada de sexta-feira, em sua residência. Ele estava nu e apresentava sinais de violência, incluindo uma facada no pescoço e lesões que indicavam agressões com pauladas. A casa não apresentava sinais de arrombamento, indicando que o autor possivelmente entrou com a autorização da vítima. O crime foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte).

Legado de Roberto Figueiredo

Figura reconhecida na cultura e na educação de Campo Grande, Roberto Figueiredo era professor na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), onde coordenava o grupo teatral "Senta que o Leão é Manso". Ele também dirigiu adaptações teatrais importantes, como "Sonhos de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare.

Na área pública, ocupou cargos de destaque, como diretor da Fundação de Cultura na gestão de Nelsinho Trad e superintendente de Cultura no governo de Adriane Lopes. Em 2021, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por sua contribuição à educação e à cultura.