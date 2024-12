Adolescente de 17 anos confessou morte de professor e se gabou do crime

Um adolescente de 17 anos confessou ser o autor do assassinato do professor universitário e ex-superintendente de Cultura de Campo Grande, Roberto Figueiredo, de 68 anos. O jovem foi apreendido pela Polícia Militar na tarde desta 6ª feira (13.dez.24), no bairro Portal Caiobá, horas após um rapaz de 22 anos ser preso conduzindo o carro da vítima, um Jeep Renegade, no bairro Aero Rancho.

A investigação teve início quando policiais militares do Batalhão de Choque e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) localizaram o veículo de Figueiredo em poder do jovem de 22 anos. Durante a abordagem, ele revelou que o adolescente havia confessado o assassinato e relatado ter roubado bens da vítima, incluindo cartões de crédito que foram usados em lojas de conveniência.

Segundo o suspeito preso, ele e o menor haviam ingerido bebidas alcoólicas juntos, momento em que o adolescente detalhou o crime e e gabou dizendo que estava em posse do carro, cartões de crédito e notebook da vítima. Após o relato, os dois circularam por diversos bairros da cidade com o veículo roubado, utilizando os cartões.

Com base nas informações do rapaz preso, policiais do Batalhão de Choque localizaram o adolescente no bairro Portal Caiobá. Durante a abordagem, ele confessou ter matado Roberto Figueiredo e foi apreendido. A Polícia Civil agora investiga a dinâmica do crime e a participação de outros envolvidos.

Latrocínio

O corpo de Roberto Figueiredo foi encontrado na madrugada desta sexta em sua residência, no bairro São Francisco, por sua irmã. Ele estava nu e apresentava sinais de violência, incluindo uma facada no pescoço e lesões que indicam agressões com pauladas. A casa não tinha marcas de arrombamento, indicando que o autor pode ter sido autorizado a entrar.

O crime foi registrado como latrocínio — roubo seguido de morte. O veículo foi visto circulando na Avenida Gury Marques, levando à rápida ação policial que resultou nas prisões.

Homenagens à vítima

Roberto Figueiredo era uma figura reconhecida na cultura e educação de Campo Grande. Professor na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), ele coordenava o grupo teatral "Senta que o Leão é Manso" e dirigiu importantes adaptações teatrais, como "Sonhos de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare.

Também atuou como diretor da Fundação de Cultura na gestão de Nelsinho Trad e foi superintendente de Cultura no governo de Adriane Lopes. Em 2021, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por sua contribuição à educação.