Suspeito de matar professor em MS tem 22 anos e usou cartão da vítima

O homem preso por suspeita de envolvimento no latrocínio que vitimou o professor universitário e ex-superintendente de Cultura de Campo Grande, Roberto Figueiredo, de 68 anos, tem 22 anos. Ele foi capturado enquanto dirigia o Jeep Renegade roubado da vítima e, segundo informações da polícia, teria utilizado o cartão de crédito do professor em lojas de conveniência após o crime.

A prisão ocorreu em uma operação conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar (PM). Os agentes da PRF estavam em patrulha na Avenida Guaicurus, no perímetro urbano de Campo Grande, quando avistaram o veículo descrito nas investigações. O condutor tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, iniciando uma perseguição. O Jeep acabou sendo localizado posteriormente por policiais do Batalhão de Choque da PM, que realizaram a prisão do suspeito.

O homem e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil, responsável pela continuidade das investigações. Além de estar em posse do carro, o preso também é apontado como responsável pelo uso indevido do cartão da vítima, reforçando seu envolvimento no caso, embora o mesmo tenha negado participação.

Latrocínio

O crime ocorreu na madrugada desta 6ª feira (13.dez.24), no bairro São Francisco, em Campo Grande. O corpo de Roberto Figueiredo foi encontrado pela irmã, por volta das 4h da manhã. A vítima estava nua e apresentava sinais de violência, com uma facada no pescoço e marcas de agressões com pauladas. Não havia sinais de arrombamento na residência, o que levanta a hipótese de que o autor do crime tenha entrado com o consentimento do professor.

Além do veículo, o autor também levou uma televisão e um celular. O Jeep Renegade foi visto circulando na Avenida Gury Marques, o que ajudou a polícia a localizar o suspeito.

Roberto Figueiredo

Roberto era professor da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) e tinha uma carreira marcante na educação e na cultura. Ele coordenava o grupo teatral da instituição, "Senta que o Leão é Manso", e era conhecido por sua direção de obras teatrais, como "Sonhos de Uma Noite de Verão", de William Shakespeare.

Na gestão pública, atuou como diretor da Fundação de Cultura na administração de Nelsinho Trad e, mais recentemente, como superintendente de Cultura durante o governo de Adriane Lopes, entre março de 2023 e abril deste ano. Em 2021, foi homenageado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul com a comenda “Professora Maria Ildonei de Lima Pedra”, em reconhecimento à sua contribuição à educação.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime e esclarecer as circunstâncias do assassinato.