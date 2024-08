Adolescente é detido suspeito de estuprar a irmã de apenas 1 ano e 4 meses

Na tarde de 5ª feira (15.ago.24), um adolescente de 17 anos foi apreendido pela Polícia Militar em Santo Afonso, a 258 km de Cuiabá, sob a suspeita de ter estuprado sua irmã de apenas um ano e quatro meses.

Segundo o jornal Olhar Direto, o crime foi descoberto quando a madrasta do adolescente o flagrou em uma situação suspeita, com as calças abaixadas e o órgão sexual exposto, enquanto tentava abusar da criança. Ao ser surpreendido, a vítima começou a gritar, e os policiais militares conseguiram detê-lo.

A mãe da menina relatou que já desconfiava do comportamento do enteado e notava atitudes suspeitas. Após a apreensão, o adolescente foi encaminhado à delegacia para os procedimentos legais.