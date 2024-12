Adolescente engravida do irmão e avô também é suspeito de estupro

A Polícia Civil de Rondônia realizou uma operação no último fim de semana para prender membros de uma família em Machadinho D’Oeste (RO), após denúncia de abuso sexual.

Uma jovem de 14 anos ficou grávida após ser estuprada pelo irmão mais novo, e o avô da menina também é suspeito de ter cometido abusos contra ela e sua irmã de 24 anos.Durante a operação, foram cumpridos três mandados: dois de prisão preventiva e um de busca e apreensão.

Segundo o Metrópoles, o avô e a mãe das meninas foram detidos e levados para a cadeia municipal. O irmão, sendo menor, deverá se apresentar no Fórum Municipal acompanhado por um responsável.De acordo com as investigações, as duas irmãs foram vítimas de abusos sexuais.

Os atos do avô teriam começado com a irmã mais velha, que passou a viver com ele após a morte da avó. Ele é acusado de ameaçar e estuprar a neta por um período de quatro anos.A irmã mais nova, além de ser estuprada pelo avô, também foi abusada pelo irmão durante dois anos, resultando na gravidez.

Ainda conforme o Metrópoles, a mãe das meninas supostamente tinha conhecimento da situação, mas não tomou nenhuma atitude para denunciá-los às autoridades.