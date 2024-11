Alunos comparam menina a macaca e mãe denuncia racismo em escola

Na última 4ª feira (6.nov.24), uma mãe registrou um boletim de ocorrência em São Paulo, relatando que sua filha, de 11 anos, sofreu episódios de racismo e bullying em sua escola na zona sul da capital.

De acordo com o Jornal Metrópoles, a situação veio à tona quando, preocupada com a tristeza da filha e a queda no desempenho escolar, a mãe decidiu verificar o celular da menina. Lá, encontrou mensagens ofensivas, incluindo uma foto e áudios comparando a criança a um macaco.

Segundo o relato da mãe à polícia, a menina já vinha sendo alvo de insultos racistas por ao menos quatro colegas, que frequentemente a chamavam de "macaca".

A criança tentou relatar os abusos a seus professores, mas, de acordo com o depoimento, não recebeu o devido apoio. Em uma tentativa de buscar soluções, a mãe foi até a Escola Municipal Cassiano Ricardo, onde a filha estuda.

Ainda conforme o Metrópoles, um professor teria minimizado as queixas, alegando que a aluna nunca reclamou oficialmente e que não era boa estudante. O caso foi registrado no 44º Distrito Policial e está sendo investigado.