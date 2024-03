Anderson é executado com doze tiros no Bairro Universitário

Anderson Vicente Chagas, de 45 anos, conhecido como "Baygon", foi morto a tiros no início da noite de 6ª.feira (29.mar.24), em frente a uma residência na Avenida Souza Lima, no Bairro Universitário em Campo Grande (MS).

Vizinhos relataram ter ouvido mais de 10 disparos. Anderson foi encontrado morto em frente a um portão.

Os suspeitos fugiram em um Volkswagen Gol. A perícia encontrou 12 cápsulas de 9 milímetros nas proximidades.

Outra homem, identificado como Sérgio Paulo da Silva, de 47 anos, foi ferido na perna durante o ataque e levada por moradores à UPA. Não há atualização sobre seu estado de saúde.

O local foi isolado pela Polícia Militar, que investiga o caso como suspeita de execução. Equipes do Batalhão de Choque realizaram buscas na área.

O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro de Polícia Integrada (Depac-Cepol), como homicídio qualificado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, homicídio simples na forma tentada e homicídio qualificado pela traicao, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido.