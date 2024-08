André morre após colidir com a moto em poste na Avenida Duque de Caxias

André Luís Correa Gonçalves, de 24 anos, morreu na manhã deste sábado (31.ago.24) após bater contra um poste uma moto Brós, de cor vermelha, que conduzia pela Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande (MS).

Segundo registro de ocorrência, ele morreu no local, após o capacete sair da cabeça. O acidente ocorreu na rotatória da Duque de Caxias com a Rua Amaro Castro Lima, região do Bairro Nova Campo Grande.

O Serviço Móvel de Urgência (Samu), chegou a ser acionado, tentou reanimar o jovem, mas ele não resistiu.

De acordo com informações preliminares, o jovem estava à caminho do trabalho numa fábrica de pães. A suspeita primária é de que ele estava em alta velocidade no momento da colisão.