08 de setembro de 2025
VIOLÊNCIA

Aos 11 anos, Alícia morre após ser espancada por colegas de escola

Criança teve morte cerebral confirmada no sábado

Alícia morreu após ser agredida na escola
A estudante Alícia Valentina, de 11 anos, morreu após ser agredida por colegas dentro da Escola Municipal Tia Zita, em Belém do São Francisco (PE). A criança teve morte cerebral confirmada no sábado (6.set.25), no Hospital da Restauração, no Recife, para onde havia sido transferida em estado grave.

Segundo a família, após a agressão na última 4ª feira (3.set.25), a menina foi levada ao hospital com sangramento no nariz, mas liberada. Em casa, voltou a passar mal, chegou a vomitar sangue e foi atendida novamente, até ser transferida para unidades de referência em Salgueiro e, depois, para a capital.

Conforme divulgado pelo G1, a prefeitura informou que “prestou total assistência às famílias envolvidas” e que o caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar e pelas secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social. Em nota, afirmou que o episódio segue em apuração e reforçou que “não tolera qualquer forma de violência”.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga as circunstâncias da agressão e não divulga mais detalhes por envolver menores de idade. 

