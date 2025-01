Apesar de 6 mortes, acidentes caem 41,5% nas rodovias de MS

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) divulgou nesta 5ª feira (2.jan.24) um balanço parcial da Operação Boas Festas, que destacou uma redução significativa nos índices de acidentes e mortes nas rodovias estaduais.

Desde o início da operação, em 9 de dezembro, foram registrados 31 acidentes, uma queda de 41,5% em relação aos 54 registrados no mesmo período do ano anterior. O número de óbitos também apresentou redução, passando de 8 em 2023 para 6 em 2024, representando uma diminuição de 25%.

A operação, que segue até 5 de janeiro, tem como objetivo reforçar a segurança e fiscalização nas rodovias, com a intensificação do policiamento. A PMR orienta os motoristas a realizarem revisões completas nos veículos antes de viajar, verificando itens como pneus, freios e faróis, além de planejar o trajeto com antecedência e conduzir com atenção e prudência.

Em nota, a PMR destacou que as ações de fiscalização e a conscientização dos motoristas têm contribuído para a diminuição dos índices de acidentes e mortes, mas reforçou o apelo para que todos sigam as orientações e redobrem os cuidados durante o período de festas e férias.