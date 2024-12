Acidente entre carreta e ônibus mata duas jogadoras de futsal em MS

Acidente ocorrido no início da noite de domingo (8.dez.24) na BR-163, entre Bandeirantes e São Gabriel do Oeste, a aproximadamente 130 quilômetros de Campo Grande, resultou na morte de duas jovens e deixou outras três pessoas gravemente feridas. As vítimas foram identificadas como Marcela Andressa e Kamilly Camargo.

O ônibus escolar transportava 16 passageiros, incluindo uma equipe de futsal feminino que retornava de um evento esportivo em Camapuã. Por volta das 18h30, o veículo fazia uma manobra para acessar a rodovia que leva à cidade de destino, quando foi atingido por uma carreta.

Uma das jovens morreu no local do acidente, enquanto a outra chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Outras três vítimas em estado grave foram encaminhadas em regime de "vaga zero" para hospitais de Campo Grande. O atendimento foi realizado por equipes da CCR MSVia, Samu e Corpo de Bombeiros.

O caso é investigado.