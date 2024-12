Empresário morre em acidente de trabalho em usina de Sidrolândia

O empresário Oséias Pereira Alves, conhecido como "Tachinha", morreu na manhã de domingo (15.dez.24) em um acidente de trabalho na usina Inpasa Brasil, localizada na BR-060, em Sidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. A vítima, que prestava serviços para a usina, foi atingida por uma das máquinas no local e morreu no ato.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, os socorristas foram acionados, mas ao chegarem ao local encontraram o empresário já sem vida. Testemunhas relataram que Oséias teve a cabeça esmagada por uma das máquinas da indústria.

Ele estaria vistoriando obras ainda em andamento pela empresa Rondovidros Comércio e Locação LTDA, da qual era proprietário. A Inpasa Brasil divulgou nota lamentando a morte do prestador de serviços e informou que está apurando as causas do acidente, que ainda não foram detalhadas.