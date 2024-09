Após contato com o ex-namorado, mulher tem 'nudes' espalhados em MS

Uma mulher procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Campo Grande, na 4ª feira (4.set.24), para denunciar o vazamento de fotos e vídeos íntimos, supostamente divulgados pela atual companheira de seu ex-namorado. O caso foi registrado como divulgação de cena de sexo ou de pornografia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima havia se separado do ex-namorado há sete meses. No entanto, no último domingo (1º), o homem a procurou dizendo que havia terminado o relacionamento com sua atual companheira e manifestou interesse em reatar com ela. A mulher afirmou que aceitaria retomar o relacionamento apenas se ele provasse que estava realmente separado.

Durante as conversas pelo WhatsApp, o casal acabou trocando fotos íntimas. No dia seguinte, na segunda-feira (2), a prima do ex-namorado entrou em contato com a vítima, informando que as imagens haviam sido divulgadas em grupos de WhatsApp e também nas redes sociais. A autora do vazamento, a atual do ex-companheiro, teria criado um perfil falso no Facebook para espalhar ainda mais as imagens.

Ainda segundo o relato, a autora teria enviado mensagens diretamente à irmã da vítima, justificando suas ações: "Eu estou quieta no meu canto, não estava mexendo com a vida de ninguém. Eu avisei ou você acha que sua irmã é santinha?". Em outra mensagem, a autora afirmou que "não queria a vítima perto do marido dela".

A vítima apresentou à Polícia Civil prints de conversas que comprovam o vazamento das fotos, e as investigações continuam para apurar os detalhes do caso.