Armados com fuzis, atiradores fazem ataque em BR do RJ e matam homem

Jonathan Silva Cardoso, de 31 anos, conhecido com o Joaninha, foi executado durante ataque violento a tiros em um bar na madrugada deste sábado (26.out.24), em Rio Bonito, na Região dos Lagos no Rio de Janeiro. Ele tinha várias passagens por homicídio, estelionato, receptação e extorsão. A polícia acredita que o crime possa se tratar de um acerto de contas do crime organizado.

Conforme o G1, cinco pessoas foram baleadas e uma delas está em estado grave. Estas vítimas estariam um homem de 73 anos, uma mulher de 47 anos, e outras três ainda não identificadas. As informações são de que Jonathan estavam no estabelecimento, quando os bandidos chegaram atirando, dando início a uma correria, com várias pessoas se jogando no chão.

Em seguida, dois atiradores com fuzis desembarcam de uma picape e atingem Jonathan. Um deles se aproxima do corpo, retira uma arma e depois foge. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas chegando ao local apenas pôde constatar que o alvo já estava morto. As outras vítimas foram encaminhadas ao Hospital Regional Darcy Vargas. Ainda não há informações sobre os suspeitos.